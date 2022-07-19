Жителей российского региона предупредили о падении пепла

МЧС предупредило жителей Камчатки о падении пепла из-за выброса на вулкане Шивелуч

Жителей двух населенных пунктов Камчатки предупредили о падении пепла из-за выброса на вулкане Шивелуч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ведомстве пояснили, что пепловый выброс на высоту до 4 тысяч метров на Шивелуче случился днем во вторник, 19 июля. На пути распространения пепла в российском регионе находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово.

«Там не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла, до одного миллиметра», — заявили в региональном МЧС. Накануне пепел выпал в поселке Усть-Камчатск на востоке Камчатки.

В ведомстве разъяснили, что вулкан Шивелуч является одним из самых крупных на полуострове. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч.

Ранее жителей некоторых районов Камчатского края предупреждали о пеплопадах с вулкана Карымского.

В МЧС рекомендовали россиянам закрывать двери и окна и без необходимости не выходить на улицу, так как при вдыхании пепла и его попадании в легкие могут возникнуть аллергические реакции. При проникновении пепла в жилище нужно надеть респираторы или хлопчатобумажные повязки, пропитанные содовым раствором.