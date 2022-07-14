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Жителей российского региона предупредили о пеплопадах из-за вулкана

МЧС предупредило жителей Камчатки о возможном пеплопаде с вулкана Карымский

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Жителей некоторых районов Камчатского края предупредили о пеплопадах с вулкана Карымского. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Там уточняется, что опасность пеплопада фиксируется в Усть-Большерецком и Елизовском районах, а также в Вилючинском и Петропавловск-Камчатском городских округах российского региона. В министерстве объяснили предупреждение пепловым выбросом из вулкана Камчатки.

В ночь на четверг,14 июля, вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 8,5 километра. Высота самого вулкана достигает 1469 метров, пепел от него уже выпал на близлежащих территориях — в частности, это зафиксировали в селе Центральное Коряки, поселке Раздольном и в некоторых районах города Елизово.

В МЧС напомнили россиянам о правилах поведения при пеплопаде. В министерстве рекомендовали закрывать двери и окна и без необходимости не выходить на улицу, так как при вдыхании пепла и его попадании в легкие могут возникнуть аллергические реакции. При проникновении пепла в жилище нужно надеть респираторы или хлопчатобумажные повязки, пропитанные содовым раствором.

В сентябре 2021 года МЧС предупреждало жителей об угрозе мощного извержения вулкана на Камчатке. Оно, по данным министерства, могло сопровождаться подъемом пепловых вулканических облаков, которые растянутся до 18 километров над уровнем моря. Такие условия опасны для авиации, а также угрожают жизни и здоровью людей, находящихся вблизи извержения.

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Анастасия Шейкина
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