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Вулканическим пеплом засыпало три населенных пункта на Камчатке

Пеплом с Карымского вулкана засыпало три населенных пункта на Камчатке
Вулкан Карымский

Вулкан Карымский. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Три населенных пункта на Камчатке засыпало пеплом с Карымского вулкана, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Как уточнили в ведомстве, «пепловый шлейф» растянулся на 73 километра в юго-западном направлении — вглубь полуострова. «На пути его распространения находились село Центральные Коряки, поселок Раздольный и некоторые районы города Елизово», — почеркнули в МЧС.

Угрозы жизни и здоровью местных жителей нет.

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По информации министерства, вулкан выбросил пепел на высоту до 8,5 тысячи метров. При этом Геофизическая служба РАН сообщила, что вулкан выбросил пепел на высоту 12 тысяч метров.

Ранее в камчатском поселке Козыревск выпал пепел от извержения Ключевского вулкана, считающегося самым высоким действующим вулканом Евразии.

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Марина Совина
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