Вулканическим пеплом засыпало три населенных пункта на Камчатке

Пеплом с Карымского вулкана засыпало три населенных пункта на Камчатке

Три населенных пункта на Камчатке засыпало пеплом с Карымского вулкана, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Как уточнили в ведомстве, «пепловый шлейф» растянулся на 73 километра в юго-западном направлении — вглубь полуострова. «На пути его распространения находились село Центральные Коряки, поселок Раздольный и некоторые районы города Елизово», — почеркнули в МЧС.

Угрозы жизни и здоровью местных жителей нет.

По информации министерства, вулкан выбросил пепел на высоту до 8,5 тысячи метров. При этом Геофизическая служба РАН сообщила, что вулкан выбросил пепел на высоту 12 тысяч метров.

Ранее в камчатском поселке Козыревск выпал пепел от извержения Ключевского вулкана, считающегося самым высоким действующим вулканом Евразии.