Посольство заявило об иллюзиях Вашингтона об «отмене» России

Посольство в США: иллюзии Вашингтона об «отмене» России напоминают сеанс самогипноза

Соединенные Штаты продолжают тешить себя иллюзиями об «отмене» России, вместо того чтобы признать невозможность такого исхода. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале российского посольства в США.

В действиях Вашингтона усматривается стремление убедить американских граждан в оправданности антироссийского курса и санкций, считают российские дипломаты.

«Голословные утверждения американцев напоминают сеанс самогипноза. Вместо того, чтобы признать невозможность "отменить" Россию, здесь предпочитают тешить себя иллюзиями», — говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что Россия активно вовлечена в международные процессы и находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира.

Ранее Посол России Людмила Воробьева заявила, что на министерской встрече G20 на острове Бали выстроилась очередь из глав делегаций стран-участников для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Она подчеркнула, что в этой связи ни о какой «изоляции» России не может быть речи.