Посол России заявила об очереди на переговоры с Лавровым в ходе встречи G20

Посол Воробьева: в ходе встречи G20 на Бали выстроилась очередь на переговоры с Лавровым

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что на министерской встрече G20 на острове Бали выстроилась очередь из глав делегаций стран-участников для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.

Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича, кстати говоря, ни о какой "изоляции" России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график Людмила Воробьева посол России в Индонезии

По словам Воробьевой, все члены G20, которые не входят в G7, «готовы слушать и услышать» позицию России, и их желание понять мотивы Москвы «абсолютно очевидно».

В отличие от западников, конечно, которые и не слышат, и не хотят слышать. Так что позиция конструктивна со стороны наших партнеров по "двадцатке", за исключением "семерочников" Людмила Воробьева посол России в Индонезии

Посол отметила, что обстановка на саммите «была, конечно, напряженная, но без эксцессов». На министерской встрече все равно не обошлось без русофобских высказываний и нападок в адрес России со стороны представителей западных государств, указала Воробьева.

Встреча глав МИД

8 июля Лавров досрочно покинул встречу глав МИД в рамках G20 в Индонезии. Российский министр обратился к прессе и сравнил введение антироссийских санкций с объявлением войны.

По словам главы ведомства, Запад неоправданно критикует действия Москвы. Более того, Лавров допустил, что со странами Запада нечего обсуждать, если они выступают против переговоров России и Украины. Министр также подчеркнул, что Москва не несет ответственности за глобальный кризис и угрозу голода. В связи с этим он указал на роль санкций, направленных на изоляцию России.

Лавров также отреагировал на нежелание госсекретаря США Энтони Блинкена принимать участие в групповом фотографировании министров на саммите «Большой двадцатки» из-за его присутствия, указав, что на саммит его пригласила Индонезия, а не США.

Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться — я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда Сергей Лавров министр иностранных дел России

Бойкот России

План стран «Большой семерки» по бойкоту России на саммите G20 провалился, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, заявившей, что поведение главы МИД России Сергея Лаврова на встрече с коллегами по G20 указывает на то, что власти России не демонстрируют «и миллиметра» готовности к переговорам.

Она это сказала, потому что провалился план "семерки" по бойкоту России на "двадцатке". Никто западные режимы не поддержал. Вот они и исходят злобой Мария Захарова представитель МИД России

Представитель МИД рассказала, что глава российского внешнеполитического ведомства с момента начала заседания 20-ки находился в зале и примерно через два часа начал проводить в соседней комнате двусторонние переговоры с коллегами по этому же самому форуму. «Что делали и другие министры, так как ровно для этого проводятся очные форумы — для встреч и контактов. Иначе все подключились бы онлайн или разослали свои выступления», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что Лавров заранее сформировал график, отработал и заседание «двадцатки», и ужин от имени организаторов, и многочисленные двусторонние контакты.

С кем состоялся диалог?

По мнению обозревателя китайского издания South China Morning Post Мохамеда Зишана, попытки западных стран объединить мир против России и изолировать ее провалились.

Автор статьи указал, что решение западных лидеров избегать Лаврова на саммите G20 не увенчались успехом. Российского министра застали за «душевным разговором» с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины.

Зишан также отметил, что призывы Запада объединиться против Москвы не нашли отклика среди других государств.

В последние недели российский лидер Владимир Путин, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза Мохамед Зишан обозреватель South China Morning Post