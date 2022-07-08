Захарова заявила о провале плана стран G7 по бойкоту России на саммите G20

Захарова заявила, что план стран G7 по бойкоту России на саммите G20 провалился

План стран «Большой семерки» по бойкоту России на саммите G20 провалился. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат прокомментировала слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, заявившей, что поведение главы МИД России Сергея Лаврова на встрече с коллегами по G20 указывает на то, что власти России не демонстрируют "и миллиметра" готовности к переговорам.

«Она это сказала, потому что провалился план "семерки" по бойкоту России на "двадцатке". Никто западные режимы не поддержал. Вот они и исходят злобой", — указала Захарова.

Представитель МИД рассказала, что глава российского внешнеполитического ведомства с момента начала заседания 20-ки находился в зале и примерно через два часа начал проводить в соседней комнате двусторонние переговоры с коллегами по этому же самому форуму. Ч«то делали и другие министры, так как ровно для этого проводятся очные форумы - для встреч и контактов. Иначе все подключились бы онлайн или разослали свои выступления», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что Лавров заранее сформировал график, отработал и заседание «двадцатки», и ужин от имени организаторов, и многочисленные двусторонние контакты.

Ранее стало известно, что Лавров досрочно покинет встречу глав МИД в рамках G20 в Индонезии, после общения с прессой он сразу же направится в Россию.

Российский министр сравнил введение антироссийских санкций с объявлением войны, после чего досрочно покинул встречу глав МИД на Бали в рамках саммита «Большой двадцатки». По словам главы ведомства, Запад неоправданно критикует действия Москвы. Более того, Лавров допустил, что со странами Запада нечего обсуждать, если они выступают против переговоров России и Украины.