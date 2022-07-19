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Спецслужбы Латвии заподозрили угрозу национальной безопасности в детском кружке

Latvijas.tv: госбезопасность Латвии проверила детский кружок, взявший интервью у Лукашенко

Кадр: CTVBY / YouTube

Спецслужбы Латвии заподозрили угрозу национальной безопасности в детском кружке, взявшем интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает Latvijas Televīzija.

Во время фестиваля «Славянский базар» в Витебске воспитанники рижской академии радио и телевидения Academy KidsTV поинтересовались у лидера Белоруссии, в чем его личная «формула успеха» в политической карьере. После этого Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии провела проверку детской организации.

«В нынешней геополитической ситуации выражение любой поддержки России или ее ближайшему союзнику Белоруссии противоречит интересам национальной безопасности Латвии», — объяснили в латвийской спецслужбе.

В ходе проверки ведомство выяснило, что академия функционирует без аккредитации и лицензии. В МИД страны также пояснили, что подобные интервью могут обернуться «очень неприятными инцидентами».

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Алевтина Запольская
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