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Sony засудят из-за проблем с PlayStation

TechRadar: на Sony подали в суд из-за дефекта PlayStation

Фото: Shutterstock

В США на Sony подали в суд из-за проблем с работой консоли PlayStation. Об этом сообщает издание TechRadar.

По словам журналистов, изначально иск к японской компании направила жительница штата Иллинойс Кристина Трехо. Девушка обратила внимание, что ее PlayStation 5 произвольно отключается во время работы. В судебной документации говорится, что дефект «влияет на способность пользователей играть в видеоигры и ставит под угрозу основную функцию и общее использование PS5».

Трехо также заявила, что Sony намеренно скрывала данный недостаток консоли, и потребовала возместить ущерб. Позже к жительнице США присоединились другие истцы. Трехо подчеркнула, что неполадка имеет массовый характер, и привела в пример многочисленные отзывы владельцев приставки на Reddit.

Журналисты предположили, что Sony вряд ли скрывала данный недостаток. В качестве примера авторы указали информацию с официального сайта компании, где говорится, что некоторые консоли действительно могут выключаться во время работы. В этом случае Sony обещает оформить гарантийный ремонт приставки.

В конце июня Петушинский районный суд Владимирской области удовлетворил иск владельца PlayStation 5 из-за отключения PlayStation Store в России. Истец заявил, что не может полноценно использовать свою консоль по причине отсутствия игр.

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Андрей Ставицкий
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