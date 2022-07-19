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Пушков обвинил США в двойных стандартах

Сенатора Пушков обвинил США в двойных стандартах из-за угроз в адрес Китая
Алексей Пушков

Алексей Пушков . Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков обвинил США в двойных стандартах в отношении независимости стран, которые не являются сторонниками Вашингтона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал угрозы Соединенных Штатов в адрес Китая на случай, если Пекин попытается обойти введенные против России санкции.

«Суверенные государства сами решают, кому оказывать помощь, с кем иметь дело и с кем вступать в альянсы. Это именно то, что США постоянно повторяют, когда речь идет о вступлении новых стран в НАТО», — заявил сенатор.

Пушков добавил, что принципы Вашингтона уходят на второй план, как только речь заходит о государствах, которые придерживаются другой позиции в международной политике.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс пригрозил Китаю последствиями за помощь России. По его словам, возможный обход антироссийских санкций или предоставление Москве вооружений дорого обойдутся Пекину.

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Марина Совина
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