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Путин призвал навсегда покончить с террористами в Сирии

Президент Путин заявил, что нужно навсегда покончить с ИГ и другими террористами в Сирии
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин призвал навсегда покончить с террористической группировкой Исламское государство (ИГ, запрещена в России) и другими экстремистскими объединениями в Сирии. Его слова приводит ТАСС.

«Уверен, что наши страны продолжат укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма», — заявил глава государства на саммите при участии Турции и Ирана.

Путин добавил, что особую обеспокоенность вызывает деятельность террористических организаций на территориях, неподконтрольных властям Сирии. Оттуда, по его словам, исходят угрозы экстремизма, сепаратизма и преступности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь подчеркнул, что страна ожидает поддержки в усилиях по обеспечению безопасности от России и Ирана, как от гарантов Астанинского процесса, в том числе в борьбе против террористических организаций в Сирии.

19 июня в Тегеране в ходе саммита астанинской «тройки» началась встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Раджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры стран обсудят ключевые вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере торговли и мировой безопасности.

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Марина Совина
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