Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Кадыров раскрыл отношение к Соловьеву и пригласил его в гости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Соловьев производит приятное впечатление

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о визите телеведущего Владимира Соловьева в Грозный. В посте, опубликованном в Telegram, он раскрыл отношение к журналисту, а также пригласил его в гости.

По словам Кадырова, Соловьев производит приятное впечатление. «Признаться честно, я только после личной беседы с ним понял, что он не просто хороший журналист, а настоящий государственник, прекрасно разбирающийся в тонкостях управления различными процессами в стране», — заявил глава Чечни.

Он также счел, что Соловьеву не нужны ни шпаргалки, ни заранее подготовленные сценарии, так как он говорит «как есть, от души». «Рад знакомству, Владимир Рудольфович, и жду в гости. Горы уже ждут», — заключил Кадыров.

К посту он прикрепил видео с фрагментом передачи Соловьева «Полный контакт». В нем телеведущий рассказал о поездке в Чечню и о встрече с главой республики.

Кадыров и Соловьев встретились в Грозном ранее в июле. Глава Чечни сообщил, что они с телеведущим обсудили спецоперацию на Украине. Кадыров также назвал журналиста «человеком с большой буквы». Он добавил, что Соловьев побывал в университете спецназа, на Мемориале славы имени Ахмата Кадырова и в мечети «Гордость мусульман» в Шали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Кривотулова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о начале встречи Путина и Эрдогана
Мэр российского города сравнил электросамокаты со спешкой на кладбище
На юге России мужчина с арматурой в руках помешал туристам попасть на море
Мужчина навсегда отказался от обуви и нашел способ разбогатеть на голых ногах
Названа причина отмены приквела «Игры престолов»
В Германии заявили о нехватке ресурсов для военной помощи Украине
Кадыров раскрыл отношение к Соловьеву и пригласил его в гости
Карякин объяснил решение сменить гражданство с украинского на российское
Выявлено воздействие витамина В6 на ментальное здоровье
Кадыров рассказал о грандиозных планах по демилитаризации НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.