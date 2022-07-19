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Бывший игрок «Спартака» Робсон рассказал о расизме в России

Бывший нападающий «Спартака» Робсон заявил, что со временем расизма в России стало меньше

Фото: Булдаков Олег / ТАСС

Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон рассказал о случаях проявления расизма в России. Его слова приводит Sports.ru.

47-летний Робсон вспомнил, что тренер красно-белых Вячеслав Грозный любил называть чернокожих футболистов клуба «африканской мафией». Бывший игрок отметил, что это отчасти повлияло на его решение покинуть чемпионат России.

Робсон добавил, что в конце 1990-х сталкивался с проявлениями расизма в повседневной жизни в России. «Чувствовал негативное отношение на улице. Единичные случаи», — подчеркнул бразилец. Он уточнил, что с годами подобных проявлений в стране стало меньше. «Сейчас ситуация в России, насколько я вижу, совсем другая», — подытожил бывший форвард красно-белых.

14 июня бывший футболист «Спартака» камерунец Люк Зоа признался, что стал жертвой нападения в московском парке Сокольники в 2004 году. «На протяжении нескольких недель секьюрити сопровождали меня везде, куда бы я ни шел», — рассказал экс-игрок.

Робсон защищал цвета красно-белых в конце 1990-х. На его счету 32 гола в 102 матчах за клуб. Вместе со «Спартаком» он пять раз становился чемпионом страны.

Николай Костюков
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