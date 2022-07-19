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Европе предрекли «энергетический шторм»

Аналитики Rystad Energy заявили, что из-за жары Европа столкнется с энергетическим штормом

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Аналитики Rystad Energy предрекли Европе «энергетический шторм», с которым она столкнется из-за жары. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что Европа будет недостаточно подготовлена к этому. В компании Maxar сообщили, что температура в некоторых частях Великобритании и Франции может подняться до рекордных уровней в начале текущей недели. Эксперты сообщили, что, несмотря на рост производства солнечной энергии, это еще увеличивает спрос и на охлаждение. В результате увеличивается мировые цены на сжиженный природный газ.

В Rystad Energy считают, что повышение температуры может помешать Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы. Аналитики сообщили, что уровень хранилищ на континенте остается ниже нормы для этого времени года.

Ранее самый жаркий день в истории спрогнозировали в Великобритании. По словам специалистов, 18 июля 2022 года температура воздуха должна достигнуть 40 градусов Цельсия. Синоптики ожидают, что экстремальная жара продержится два дня. Власти приняли решение ограничить скорость работы метрополитена и попросили граждан пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости.

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Марина Совина
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