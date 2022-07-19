Попавший под санкции Европы сербский олигарх потребовал от России дешевого газа

Сербский бизнесмен Карич заявил, что Россия должна поставлять стране дешевый газ

Сербский олигарх Боголюб Карич, попавший под санкции Европейского союза (ЕС) из-за связей с Белоруссией, потребовал от России поставлять его стране дешевый газ. Заявления Карича в эфире телеканала K1 передает портал «Новости».

Соответствующее требование бизнесмен озвучил, отвечая на замечание ведущего о том, что сербская энергетическая компания NIS «ушла в руки Востока» (акциями компании владеет «Газпромнефть»).

«Мы ничего особенного за это не получили. Мы не получили газ за 100 евро, как Белоруссия, мы платим за него не знаю, сколько. России никогда с нами не рассчитаться. Они должны нам длительный и вечный договор по нефти. Куб газа (тысяча кубометров — прим. "Ленты.ру") за 100 евро или долларов — да это для них ничто», — заметил Карич.

Под ограничения Евросоюза Карич попал в начале июня из-за обвинений в деловых связях с Белоруссией и «контактах с семьей [президента] Александра Лукашенко». Сам он тогда заявил «Новостям», что узнал о санкциях с большим удивлением, поскольку строительные проекты в Белоруссии были завершены несколько лет назад.

Договоренности о продаже NIS были достигнуты в конце 2008 года. Сумма сделки по покупке контрольного пакета NIS составила 400 миллионов евро. В мае 2022 года доля «Газпромнефти» была снижена с 56,15 процента до 50, новым владельцем, по данным РИА Новости, стал «Газпром».