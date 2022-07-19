Двух британских подростков признали виновными в жестоком убийстве школьника

Двух подростков, убивших в прошлом году школьника мечом в Лондоне, признали виновными

Двух британских подростков, жестоко расправившихся со школьником при помощи меча, признали виновными. Об этом сообщает Daily Mail.

23 апреля 2021 года два подростка напали на 14-летнего Фареса Мату, когда он ехал со своим другом на электроскутере по восточному Лондону. По версии следствия, один из нападавших ударил друга мальчика кулаком в лицо. Как утверждают присяжные, сам Мату не представлял никакой угрозы и пытался сбежать.

В качестве оружия подростки использовали меч, который спрятали в трости. Один из них набросился на жертву и три раза ударил его мечом. Первый удар пришелся в плечо, лезвие пробило грудную клетку и прошло через левое легкое, прежде чем задеть легочную артерию. Одновременно с этим второй подросток продолжал избивать мальчика.

Мату попытался сбежать, когда убийца отвернулся, но поскользнулся и избиение возобновилось. Во время нападения его друг достал небольшой нож и попытался ударить им одного из нападавших, но ранить не сумел.

Школьник скончался на улице. Один из убийц покинул место преступления на электроскутере мальчика. Оба подростка отрицают свою вину и настаивают, что действовали в целях самозащиты.

Во время ареста подросток, которому принадлежал меч, сообщил полиции, что взял его с собой в тот день, потому что опасался за свою жизнь. По его словам, незадолго до случившегося на него напал один из друзей погибшего, и он беспокоился, что у Мату тоже может быть нож.