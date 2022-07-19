Посол России в Британии отказался брать ответственность за смерть наемника в ДНР

Посол Келин опроверг обвинения Британии в причастности Москвы к смерти наемника Ури в ДНР

Москва опровергает обвинения Лондона в том, будто она несет ответственность за смерть британского наемника Пола Ури в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, его цитирует РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что 15 июля его вызвали в британский МИД, где в «высокопарной, аррогантной» форме возложили на российские власти ответственность за смерть Ури. Келин назвал подобные обвинения смешными.

«Мы эту ответственность не принимаем, [наемники] находятся в юрисдикции другой страны, а именно — Донецкой народной республики, и суд, который там состоялся, имеет над ними юрисдикцию», — заключил он.

15 июля омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти пленного наемника Ури, причиной которой якобы стало хроническое заболевание (у него в том числе был инсулинозависимый сахарный диабет). Утверждается, что Великобритания не предоставила ему необходимые медицинские препараты.