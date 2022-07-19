США захотели предъявить обвинения попавшим под санкции россиянам

Минюст США заявил о поиске возможностей для обвинений попавшим под санкции россиянам

Компетентные органы США занимаются поиском возможностей для предъявления обвинений попавшим под санкции россиянам и организациям в России. Об этом сообщил федеральный прокурор Эндрю Адамс — руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту российских активов, полученных, по мнению американских властей, незаконным путем или подпадающих под санкции Вашингтона, передает Reuters

Вашингтон захотел предъявлять любые надлежащие обвинения любому лицу или структуре, в отношении которых введены санкции в соответствии с решениями Минфина или ограничения Министерства торговли в сфере экспортного контроля.

По словам Адамса, отвечающего за поиск авуаров тех лиц, которых американские власти именуют «российскими олигархами», органы прокуратуры Соединенных Штатов намерены изучать варианты предъявления «обвинений в банковском и визовом мошенничестве, контрабанде наркотиков или совершении любых других федеральных преступлений».

«Рабочая группа будет нацеливаться [и] на тех, кто содействует уклонению от экономических санкций и экспортного контроля», — пояснил он, отметив, что власти будут проверять деятельность «банков, агентов по торговле недвижимостью, экспортеров, производителей».

Ранее Минфин США ослабил часть санкций против России и разрешил некоторые транзакции. Так, отныне разрешены операции, связанные с производством, изготовлением, продажей или транспортировкой сельскохозяйственных товаров и оборудования, лекарств, а также медицинских изделий, запасных частей, комплектующих к ним и обновления программного обеспечения для медицинских устройств. Кроме того, ограничения ослаблены по трансакциям в отношении профилактики, диагностики или лечения коронавируса. Это касается исследований, в том числе клинических, текущих клинических испытаний и других медицинских исследований.