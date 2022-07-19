Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США захотели предъявить обвинения попавшим под санкции россиянам

Минюст США заявил о поиске возможностей для обвинений попавшим под санкции россиянам
Эндрю Адамс

Эндрю Адамс. Фото: Mike Segar / Reuters

Компетентные органы США занимаются поиском возможностей для предъявления обвинений попавшим под санкции россиянам и организациям в России. Об этом сообщил федеральный прокурор Эндрю Адамс — руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту российских активов, полученных, по мнению американских властей, незаконным путем или подпадающих под санкции Вашингтона, передает Reuters

Вашингтон захотел предъявлять любые надлежащие обвинения любому лицу или структуре, в отношении которых введены санкции в соответствии с решениями Минфина или ограничения Министерства торговли в сфере экспортного контроля.

По словам Адамса, отвечающего за поиск авуаров тех лиц, которых американские власти именуют «российскими олигархами», органы прокуратуры Соединенных Штатов намерены изучать варианты предъявления «обвинений в банковском и визовом мошенничестве, контрабанде наркотиков или совершении любых других федеральных преступлений».

«Рабочая группа будет нацеливаться [и] на тех, кто содействует уклонению от экономических санкций и экспортного контроля», — пояснил он, отметив, что власти будут проверять деятельность «банков, агентов по торговле недвижимостью, экспортеров, производителей».

Ранее Минфин США ослабил часть санкций против России и разрешил некоторые транзакции. Так, отныне разрешены операции, связанные с производством, изготовлением, продажей или транспортировкой сельскохозяйственных товаров и оборудования, лекарств, а также медицинских изделий, запасных частей, комплектующих к ним и обновления программного обеспечения для медицинских устройств. Кроме того, ограничения ослаблены по трансакциям в отношении профилактики, диагностики или лечения коронавируса. Это касается исследований, в том числе клинических, текущих клинических испытаний и других медицинских исследований.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Стало известно о начале встречи Путина и Эрдогана
Мэр российского города сравнил электросамокаты со спешкой на кладбище
На юге России мужчина с арматурой в руках помешал туристам попасть на море
Мужчина навсегда отказался от обуви и нашел способ разбогатеть на босых ногах
Названа причина отмены приквела «Игры престолов»
В Германии заявили о нехватке ресурсов для военной помощи Украине
Кадыров раскрыл отношение к Соловьеву и пригласил его в гости
Карякин объяснил решение сменить гражданство с украинского на российское
Выявлено воздействие витамина В6 на ментальное здоровье
Кадыров рассказал о грандиозных планах по демилитаризации НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.