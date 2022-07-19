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Европу предупредили о риске обогатить США из-за Украины

Financial Times: оборонные расходы Евросоюза «утекут за океан» из-за любви к оружию США

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) вливает миллиарды евро в военно-промышленный комплекс (ВПК) из-за ситуации на Украине, но руководители отрасли опасаются, что основная доля дополнительных денег «утечет за океан», пишет Financial Times (FT).

С началом специальной операции на Украине страны ЕС объявили о совокупном увеличении расходов на оборону на 200 миллиардов евро, отметило издание. Несмотря на то что перед ВПК «замаячила перспектива новых вливаний, основная часть денег уйдет за океан», уверен автор.

«Боевые действия ускорили попытки реабилитироваться за мутные или неудачные идеи прошлого в надежде укрепить статус Европы как единой глобальной военной державы. Посыпались предложения по расширению военного сотрудничества и рационализации оборонной промышленности», — указал журналист. По его словам, даже Германия, которая много лет «относилась с пренебрежением к обороне», решила увеличить траты в этой области.

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По мнению автора, идеям европейских политиков не суждено сбыться. Во-первых, часть недавно объявленного увеличения пойдет на зарплаты военнослужащих и пополнение арсеналов, отметил он. Во-вторых, Европа любит оружие США, из-за чего многие миллиарды евро рискуют обогатить американские компании, предупредил эксперт. К примеру, первой крупной покупкой ФРГ после создания фонда военной модернизации в 100 миллиардов евро стал американский истребитель F-35.

По мнению исполнительного директора Airbus Defense and Space Михаэля Шелльхорна (Michael Schoellhorn), такие решения властей могут подорвать технологическое превосходство Европы в долгосрочной перспективе. «Они способны создать в будущем новую зависимость и в конечном счете ослабить оборонную промышленность и подкосить европейскую интеграцию», — подчеркнул он.

Ранее экономист Владимир Скалкин рассказал, что Америка хочет заработать и заменить Россию на рынке вооружения.

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Марина Совина
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