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Эксперт рассказал о выгоде для США от выделения 40 миллиардов долларов Украине

Экономист указал на финансовую выгоду США от закона об оказании помощи Украине

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

С помощью законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов Украине, подписанного президентом США Джо Байденом, Америка хочет заработать и заменить Россию на рынке вооружения. Об этом «Известиям» рассказал доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин.

По его словам, в законе США перечислены различные виды вооружения, на которые будут потрачены деньги страны. Речь идет о военно-воздушных силах, морской пехоте, боеприпасах, авиации и даже космических силах и спецслужбах. Эксперт подчеркнул, что в каждой статье расходов указывается, что оружие разрабатывается в связи с ситуацией на Украине.

Новое оружие Вашингтон будет продавать, а старое оружие, требующее денег на утилизацию, передавать Украине. «Таким образом, выгода двойная», — указал доцент.

Ранее военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин также заявлял, что решение Европейского Союза (ЕС) поставлять Киеву вооружения — это «дешевая утилизация» устаревшего оружия. По его словам, раньше европейские страны должны были либо утилизировать устаревшие оружие и технику на своей территории, либо поставлять в африканские страны. Теперь же они отправляют их на Украину.

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Владимир Шарапов
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