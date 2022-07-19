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В Херсоне предотвращен поджог паспортного стола

Власти сообщили, что Росгвардия в Херсоне предотвратила поджог здания паспортного стола

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Сотрудники Росгвардии в Херсоне предотвратили поджог здания паспортного стола «коктейлем Молотова». Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

«Во вторник вечером, 19 июля, росгвардейцы предотвратили поджог здания паспортного стола в Херсоне», — отмечается в заявлении властей области.

Мужчина, планировавший совершить правонарушение, был задержан. Его мотивы и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в Херсонской области российские силовики задержали гражданина Украины, устроившего в лесу схрон с оружием и боеприпасами.

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Марина Совина
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