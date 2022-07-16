В лесу у Херсона украинец устроил схрон с оружием для диверсантов

В Херсоне силовики задержали украинца, устроившего в лесу схрон с оружием для диверсантов

В Херсонской области российские силовики задержали гражданина Украины, устроившего в лесу схрон с оружием и боеприпасами. Об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур.

Украинец является участником территориальной обороны Херсона. Стрелковое оружие из схрона предназначалось для диверсионно-разведывательной группы и для распространения среди местных жителей.

Херсонская и приазовская часть Запорожской областей находятся под контролем российских военных. Регионы объявили о планах войти в состав Российской Федерации.

13 июля замглавы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что представители украинских силовых структур начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Кроме того, украинские военные предпринимали попытки обстрелять Херсон — по городу было выпущено как минимум шесть снарядов, их сбила система противовоздушной обороны.