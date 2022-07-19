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Российский город окутало едким дымом

Роспотребнадзор заявил о превышении допустимой концентрации химических веществ в Якутске

Фото: Нина Слепцова / РИА Новости

Предельно допустимая концентрация (ПДК) химических веществ в воздухе Якутска оказалась превышена сразу по трем показателям. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора во вторник, 19 июля.

Столицу Республики Саха (Якутия) окутало едким дымом. Такую ситуацию в российском городе связали с дымом от природных пожаров, пришедшим из соседнего Хабаровского края.

Роспотребнадзор исследовал 69 проб воздуха в восьми районах республики и Якутске. «По результатам исследований выявлено превышение ПДК по трем показателям: диоксида азота до 1,3 раза, взвешенных частиц PM2,5 и PM10 в 1,1 раза», — пояснили в ведомстве.

По информации синоптиков, в Якутию в течение недели придут дожди, которые могут развеять едкий дым. В центральных районах республики они ожидаются в четверг, указали в региональном оперштабе.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров. Он подчеркивал, что сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в шести муниципальных районах.

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Анна Щербакова
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