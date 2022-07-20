Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Убийцу сотрудницы Adobe арестовали через 30 лет после преступления

Daily Beast: 58-летнего Джона Вудворда арестовали за убийство женщины в 1992 году

Фото: Fred Greaves / Reuters

В США арестовали мужчину, который убил сотрудницу компании Adobe в 1992 году. Об этом сообщает Daily Beast.

58-летнего Джона Вудворда задержали в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке за убийство, совершенное 30 лет назад. Мужчину, который является техническим директором компании ReadyTech, обвиняют в том, что 5 сентября 1992 года он задушил веревкой 25-летнюю Лори Хаутс в ее автомобиле в городе Маунтин-Вью, штат Калифорния. Женщина работала инженером в компании Adobe Systems и встречалась с молодым человеком, с которым Вудворд вместе снимал жилье.

В машине жертвы была обнаружена веревка, а на внутренней стороне лобового стекла нашли отпечатки обуви, что свидетельствовало о том, что Хаутс пыталась оказать сопротивление. Вудворда арестовали вскоре после преступления и обвинили в убийстве. Следствие настаивало на том, что он был безответно влюблен в соседа, и поэтому расправился с женщиной.

Более того, когда Вудворд до ареста говорил по телефону с возлюбленным покойной, он, как указано в следственных документах, «не отрицал» того, что убил женщину, и поинтересовался, какие у полиции есть улики против него. Он также предлагал соседу встретиться, чтобы обсудить случившееся.

Материалы по теме:
Охота на призрака Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Охота на призракаДетективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
20 мая 2019
Загадки прошлого Бывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
Загадки прошлогоБывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
2 июля 2020

Тем не менее защита убийцы назвала версию обвинения о чувствах Вудворда к молодому человеку погибшей «гомофобной» и сумела выиграть процесс в 1995 году, так как прямых улик против их подзащитного не было. Через год его во второй раз признали невиновным, а судья прекратил дело за недостаточностью доказательств. В обоих случаях решение присяжных не было единогласным. После закрытия дела мужчина переехал в Нидерланды.

Однако в 2021 году криминалисты сравнили генетические материалы, найденные на веревке, которой была задушена Хаутс, с образцами Вудворда и волокнами, найденными на его тренировочных штанах. Результаты ДНК-экспертизы позволили напрямую связать мужчину с убийством.

Джон Вудворд был арестован в Нью-Йорке сразу же после прибытия из Амстердама. Сейчас правоохранители готовят его экстрадицию в Калифорнию.

Ранее сообщалось, что убившую новорожденную дочь жительницу США арестовали через 37 лет. Ее смогли разоблачить благодаря тесту ДНК.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Самый большой в мире атомоход остался в боевом составе ВМФ России
На Украине выявили 45 каналов незаконной переправки призывников за границу
Минобороны отчиталось об уничтожении МиГ-29 и Су-25 ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении установки комплекса Harpoon под Одессой
Минобороны отчиталось об ударе по пункту морпехов под Одессой
Россиян захотели ограничить в покупке иностранных акций
Выявлена способность сосудов «запоминать» инсульт
В центре Москвы у женщины украли украшения на миллион рублей
Футболист сборной Украины перейдет из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
Турция захотела платить России за нефть и газ в лирах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.