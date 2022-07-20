Убийцу сотрудницы Adobe арестовали через 30 лет после преступления

Daily Beast: 58-летнего Джона Вудворда арестовали за убийство женщины в 1992 году

В США арестовали мужчину, который убил сотрудницу компании Adobe в 1992 году. Об этом сообщает Daily Beast.

58-летнего Джона Вудворда задержали в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке за убийство, совершенное 30 лет назад. Мужчину, который является техническим директором компании ReadyTech, обвиняют в том, что 5 сентября 1992 года он задушил веревкой 25-летнюю Лори Хаутс в ее автомобиле в городе Маунтин-Вью, штат Калифорния. Женщина работала инженером в компании Adobe Systems и встречалась с молодым человеком, с которым Вудворд вместе снимал жилье.

В машине жертвы была обнаружена веревка, а на внутренней стороне лобового стекла нашли отпечатки обуви, что свидетельствовало о том, что Хаутс пыталась оказать сопротивление. Вудворда арестовали вскоре после преступления и обвинили в убийстве. Следствие настаивало на том, что он был безответно влюблен в соседа, и поэтому расправился с женщиной.

Более того, когда Вудворд до ареста говорил по телефону с возлюбленным покойной, он, как указано в следственных документах, «не отрицал» того, что убил женщину, и поинтересовался, какие у полиции есть улики против него. Он также предлагал соседу встретиться, чтобы обсудить случившееся.

Тем не менее защита убийцы назвала версию обвинения о чувствах Вудворда к молодому человеку погибшей «гомофобной» и сумела выиграть процесс в 1995 году, так как прямых улик против их подзащитного не было. Через год его во второй раз признали невиновным, а судья прекратил дело за недостаточностью доказательств. В обоих случаях решение присяжных не было единогласным. После закрытия дела мужчина переехал в Нидерланды.

Однако в 2021 году криминалисты сравнили генетические материалы, найденные на веревке, которой была задушена Хаутс, с образцами Вудворда и волокнами, найденными на его тренировочных штанах. Результаты ДНК-экспертизы позволили напрямую связать мужчину с убийством.

Джон Вудворд был арестован в Нью-Йорке сразу же после прибытия из Амстердама. Сейчас правоохранители готовят его экстрадицию в Калифорнию.

Ранее сообщалось, что убившую новорожденную дочь жительницу США арестовали через 37 лет. Ее смогли разоблачить благодаря тесту ДНК.