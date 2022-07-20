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Глава Крыма обвинил большевиков в «украинизации Украины»

Глава Крыма Аксенов обвинил большевиков в «украинизации Украины» в 1930-е годы

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Большевики искусственно в 1930-е годы «украинизировали Украину». В этом их обвинил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РБК.

«Потом нас разделили искусственно, пытались раздробить, намутили воды во всей этой ситуации, а мы расхлебываем сегодня», — подчеркнул глава республики.

Он выразил уверенность, что в ходе специальной военной операции на Украине Россия добьется успехов. Кроме того, Аксенов назвал целью спецоперации защиту национальных интересов страны.

Ранее глава Крыма заявил, что удар по Новой Каховке является еще одним преступлением Киева. Он уточнил, что задача Вооруженных сил Украины — запугать мирное население и не допустить налаживания нормальной жизни. «Чем скорее Украина в ее нынешнем виде исчезнет с политической карты мира, тем лучше будет и для народов этой страны, которые киевский режим беспощадно бросает в мясорубку войны», — добавил Аксенов.

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Сергей ИстоминЮлия Ямпольская
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