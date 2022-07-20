Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд заочно арестовал вдову бывшего руководителя Минбанка за крупные хищения

«Ъ»: cуд заочно арестовал вдову экс-главы Минбанка Арсамакову за многомиллиардные хищения

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Басманный суд Москвы заочно арестовал Майдат Арсамакову, вдову бывшего руководителя Московского индустриального банка (Минбанка), по подозрению в многомиллиардных хищениях. Об этом в среду, 20 июля, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, в 2019 году Абубакар Арсамаков ушел в отставку с должности главы Минбанка, к тому моменту он руководил крупным финансовым учреждением более 20 лет. В конце 2020 года Арсамаков умер от последствий коронавирусной инфекции.

Следователи еще с 2019 года изучали вывод средств Минбанка: предполагается, что большие суммы выводились под видом кредитов на счета подставных компаний, на самом деле принадлежащих семье экс-главы организации. По оценке следствия, фигуранты таким образом вывели из банка почти 200 миллиардов рублей.

В суде следователь заявил, что местонахождение Арсамаковой не установлено, в связи с чем она была объявлена в федеральный, а затем и международный розыск; ее арест необходим, так как в ином случае фигурантка может уничтожить доказательства по уголовному делу, исказить их содержание, скрыть полученные преступным путем денежные средства и иные ценности, оказать давление на свидетелей. Кроме того, заочный арест является подтверждением необходимости розыска для Интерпола. Басманный суд согласился с этой позицией.

О смерти основателя и бывшего главы Московского индустриального банка, члена центрального совета «Справедливой России» Арсамакова сообщалось в ноябре 2020-го.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Курский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на приграничный поселок
В России выявили максимальное с 2 мая число случаев COVID-19
Богатые россияне начали выезжать в другие страны для открытия счетов
Невеста купила свадебное платье за 200 тысяч рублей и возненавидела его
Samsung вернет бесплатный зарядник в комплект смартфонов
Политолог рассказал о контактах Сирии и Украины до разрыва отношений
Магадан обогнал Москву по предложению высоких зарплат
В Коми 14-летняя школьница заставила детей «заняться сексом» на игровой площадке
Рейтинг поддержки Байдена обновил антирекорд
Россиянам раскрыли бюджетный способ попасть в Италию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.