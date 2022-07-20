Суд заочно арестовал вдову бывшего руководителя Минбанка за крупные хищения

«Ъ»: cуд заочно арестовал вдову экс-главы Минбанка Арсамакову за многомиллиардные хищения

Басманный суд Москвы заочно арестовал Майдат Арсамакову, вдову бывшего руководителя Московского индустриального банка (Минбанка), по подозрению в многомиллиардных хищениях. Об этом в среду, 20 июля, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, в 2019 году Абубакар Арсамаков ушел в отставку с должности главы Минбанка, к тому моменту он руководил крупным финансовым учреждением более 20 лет. В конце 2020 года Арсамаков умер от последствий коронавирусной инфекции.

Следователи еще с 2019 года изучали вывод средств Минбанка: предполагается, что большие суммы выводились под видом кредитов на счета подставных компаний, на самом деле принадлежащих семье экс-главы организации. По оценке следствия, фигуранты таким образом вывели из банка почти 200 миллиардов рублей.

В суде следователь заявил, что местонахождение Арсамаковой не установлено, в связи с чем она была объявлена в федеральный, а затем и международный розыск; ее арест необходим, так как в ином случае фигурантка может уничтожить доказательства по уголовному делу, исказить их содержание, скрыть полученные преступным путем денежные средства и иные ценности, оказать давление на свидетелей. Кроме того, заочный арест является подтверждением необходимости розыска для Интерпола. Басманный суд согласился с этой позицией.

О смерти основателя и бывшего главы Московского индустриального банка, члена центрального совета «Справедливой России» Арсамакова сообщалось в ноябре 2020-го.