Эффектное прощание Джонсона со словами Терминатора в парламенте попало на видео

Бывший премьер Британии Джонсон попрощался с парламентом словами «Hasta la vista, baby»

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в конце последнего выступления попрощался с членами парламента фразой из фильма «Терминатор», эффектное прощание политика попало на видео. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь. Hasta la vista, baby ("До свидания, детка" — прим. "Ленты.ру")», — закончил Джонсон. После его слов сопартийцы встали и аплодировали уходящему экс-премьеру. Оппозиция продолжила сидеть, не аплодируя.

7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй в 2019 году, объявил об уходе с поста премьера страны и главы Консервативной партии. Решение связано с секс-скандалом, вызванным пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. При этом Джонсон подчеркнул, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов.