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Кассирша российского банка пять лет подменивала деньги на фальшивые купюры

Под Томском кассиршу банка подозревают в подмене 2,4 миллиона рублей на фальшивые купюры

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Томской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы за кражу в особо крупном размере. Об этом в среду, 20 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным ведомства, с июня 2017-го по июнь 2022 года кассирша банка подменивала деньги на фальшивые купюры. За пять лет она суммарно похитила 2,4 миллиона рублей.

Правоохранители изъяли из банковского сейфа две пачки денег из «банка приколов». На время следствия фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что суд отправил в СИЗО на два месяца 23-летнюю россиянку, которая за год работы кассиром в банке Нижнего Новгорода украла у работодателя 26 миллионов рублей.

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Екатерина Власова
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