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Полиция арестовала похитившую 26 миллионов рублей кассиршу российского банка

РЕН ТВ: полиция арестовала кассиршу российского банка за хищение 26 миллионов рублей

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Суд отправил в СИЗО на два месяца 23-летнюю россиянку, которая за год работы кассиром в банке Нижнего Новгорода украла у работодателя 26 миллионов рублей. Об этом в четверг, 27 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 24 января Ксения О. не появилась в офисе и перестала отвечать на звонки коллег. Начальник девушки проверил ее рабочее место и выявил крупную недостачу.

Позже выяснилось, что это не единственная недостача: Ксения более года крала деньги из банка. Их она тратила на увеличение груди, спортивные ставки и iPhone последней модели. Еще несколько миллионов рублей она хранила для побега из страны, но этот план осуществить не успела. 27 января ее задержали.

14 января 2022 года сообщалось, что в Набережных Челнах сотрудница вынесла 25 миллионов рублей из хранилища банка, а затем призналась в этом службе безопасности учреждения. Сначала факт хищения остался незамеченным, однако накануне Нового года женщина призналась коллегам в краже и вернула деньги.

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Елизавета Новикова
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