Полиция задержала похитившую 26 миллионов рублей кассиршу российского банка

Россиянку, которая за год работы кассиром в банке Нижнего Новгорода украла у работодателя 26 миллионов рублей, поймала полиция. Об этом в четверг, 27 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 24 января Ксения О. не появилась в офисе и перестала отвечать на звонки коллег. Непосредственный начальник Ксении проверил ее рабочее место и выявил крупную недостачу.

Позже выяснилось, что это не единственная недостача: Ксения более года крала деньги из банка. Деньги работодателя 23-летняя сотрудница тратила на увеличение груди, спортивные ставки и iPhone последней модели. Еще несколько миллионов рублей она хранила для побега из страны, но этот план осуществить не успела. Полицейские задержали преступницу.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах сотрудница вынесла 25 миллионов рублей из хранилища банка, а затем призналась в этом службе безопасности учреждения. Сначала факт похищения остался незамеченным, однако накануне Нового года женщина призналась коллегам в краже и вернула деньги.