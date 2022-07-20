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Стало известно об очередях за бесплатной едой для украинских беженцев в Норвегии

NRK: украинские беженцы в Норвегии вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой

Фото: Unsplash.com

Украинские беженцы в Норвегии вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой, а некоторые задумывают о занятии проституцией. Об этом стало известно из сюжета телекомпании NRK.

В городе Ставангер все больше людей обращаются за продуктовой помощью, чтобы выжить и свети концы с концами, говорится в материале. Финансовой поддержки от властей страны становится недостаточно.

«Мы принимаем их, утешаем их, плачем вместе с ними и находим решения, какие только можем», — сказала лидер волонтерской организации Алине Камудеге.

В настоящее время в Ставангере разместились 96 украинских беженцев. Они получают пособие в размере двух тысяч крон (около 11 тысяч рублей) ежемесячно, однако из-за повышения цен прожить на эту сумму, утвержденную в 2016 году, стало крайне сложно, уточнила представитель администрации города Дагни Суннано Хаускен.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах Норвегии, например, в Осло и Тронхейме, добавил представитель благотворительной организации Caritas Norway Александр Голдинг. Он подчеркнул, что жизнь беженцев не должна быть роскошной, но сейчас им стало слишком тяжело. По его словам, рост продуктов затронул в первую очередь тех, кто и так испытывает их нехватку. Благотворитель выразил надежду, что власти обратят на это внимание и примут меры.

Ранее NRK сообщил, что в Норвегии и в Швеции выявлены сети притонов, где большинство женщин оказались гражданками Украины.

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Марина Совина
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