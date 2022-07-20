Названы победители финала «Большой перемены»

Победителями «Большой перемены» стали 300 школьников и 58 участников международного трека

В Международном детском центре «Артек» 20 июля состоялась торжественная Церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» — для школьников 5-7 классов и участников международного трека конкурса.

Церемонию традиционно открыл парад победителей «Большой перемены», чьи имена прозвучали со сцены под аплодисменты поддержки новых друзей. Школьников поздравили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Видеопоздравление для школьников направила заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.

«Мы всех вас поздравляем с победой, ведь то, что вы в финале, здесь, в «Артеке», из нескольких миллионов участников конкурса «Большая перемена» — это уже невероятная победа. И я хочу сказать, что для вас действительно не существует границ, как это поется в гимне «Большой перемены», потому что в этом году к команде «Большой перемены» присоединились впервые ребята из Донбасса. Более того, в этом году «Большая перемена» стала международной, и к нам присоединились ребята из 34 стран мира. Ребята, знаете, эта церемония хоть и посвящена закрытию конкурса, но для вас это скорее

«Церемония открытия», потому что для вас все только начинается. «Большая перемена» открывает настоящие таланты. Все участники финала получают в качестве приза — путешествие. Триста победителей едут на поезде из Санкт-Петербурга во Владивосток, но и каждый из участников финала получает возможность совершить путешествие по нашей прекрасной и огромной стране. Но это не всё: вы уезжаете отсюда с новыми друзьями, уезжаете с единомышленниками, с новыми проектами, новыми мечтами. У вас все впереди, ребята, потому что сейчас время возможностей, потому что сейчас время России, потому что сейчас наступает ваше время. Успехов вам и удачи!», — поздравил школьников Сергей Кириенко.

Финал «Большой перемены» для учеников 5-7 классов и иностранцев проходил в Международном детском центре «Артек» с 17 по 20 июля. В рамках решающих испытаний ребята решали кейсы, объединившись в команды по 10 человек. Школьники 5-7 классов придумывали собственные миры, а иностранцы разрабатывали туристические маршруты по России. Эксперты оценивали компетенции участников — логическое мышление, креативность, умение работать в команде, навыки коммуникации и сотрудничества.

Победителями стали 300 учеников 5-7 классов, 88 из них повторно. Наибольшее число победителей в этой возрастной категории — из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Волгоградской и Нижегородской областей. 21 процент победителей выбрали вызов «Помни!», 18 процентов — «Познавай Россию!», 12 процентов — «Расскажи о главном!».

В международном треке победителями стали 58 школьников, 22 из них — ребята из Донецкой народной республики, 9 — приехали из Казахстана, 5 — из Республики Молдова. Все победители международного трека конкурса получат возможность бесплатно пройти обучение в ведущих российских вузах.

Победители «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов отправятся в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Владивостока до Санкт-Петербурга с остановками в крупных городах России, где посетят культурные достопримечательности, рассказал участникам церемонии закрытия Дмитрий Пегов.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, Госкорпорация «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Роскосмос».

Официальным партнером Международного трека конкурса выступает Федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

