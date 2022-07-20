Блогерша показала выгодную для фигуры позу и разоблачила идеальные фото коллег

Модель Данаи Мерсер села на колени и выпрямила спину, чтобы создать иллюзию стройного тела

Журналистка и модель Данаи Мерсер (Danae Mercer) разоблачила секрет стройных тел блогерш на фотографиях в социальных сетях на своем примере. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсер опубликовала видео, в котором показала выгодные позы, применяемые ее коллегами-знаменитостями во время съемок. По словам Данаи, чтобы создать иллюзию стройного тела, достаточно сесть между раздвинутыми коленями, повернувшись спиной к фотографу, выпрямить корпус и максимально втянуть живот.

«Таким образом вы спрячете ляжки между ногами, а также скроете выпирающий живот. К тому же любые неровности на теле будут спрятаны за счет напряженной спины. Не забудьте задержать дыхание — идеальное фото готово», — заключила Мерсер в описании к посту и добавила, что не следует слепо верить идеальной картинке в интернете.

В марте 2021 года Данаи Мерсер разместила ролик, на котором она позировала в красном нижнем белье, создавая иллюзию худобы. С помощью ретуши ей удалось визуально сузить талию, удлинить ноги и увеличить грудь. В конце видео она продемонстрировала, как ее тело выглядело до и после редактирования в специальном приложении.