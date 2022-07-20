В Иволгинском дацане появится новая гостиница
В Бурятии на территории Иволгинского дацана появится новая гостиница
На территории Иволгинского дацана в Бурятии появится новая гостиница. Об этом в среду, 20 июля, сообщает «МК».
По данным издания, в настоящее время уже ведутся строительные работы. В частности, специалисты занимаются созданием потолочных перекрытий. Когда завершится строительство, не уточняется.
Как отмечается, новый объект возводится на месте старой гостиницы, которая работала на территории дацана еще в советское время, в 1970-е годы. По словам экскурсовода Рады Жалсараевой, тогда в здании останавливались высокопоставленные гости, в том числе Далай Лама.
В начале июля сообщалось, что в Алтайском крае планируют оборудовать новые кемпинги для туристов, путешествующих на автомобилях. Уточнялось, что речь идет о создании порядка 15 объектов.