Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Иволгинском дацане появится новая гостиница

В Бурятии на территории Иволгинского дацана появится новая гостиница

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На территории Иволгинского дацана в Бурятии появится новая гостиница. Об этом в среду, 20 июля, сообщает «МК».

По данным издания, в настоящее время уже ведутся строительные работы. В частности, специалисты занимаются созданием потолочных перекрытий. Когда завершится строительство, не уточняется.

Как отмечается, новый объект возводится на месте старой гостиницы, которая работала на территории дацана еще в советское время, в 1970-е годы. По словам экскурсовода Рады Жалсараевой, тогда в здании останавливались высокопоставленные гости, в том числе Далай Лама.

В начале июля сообщалось, что в Алтайском крае планируют оборудовать новые кемпинги для туристов, путешествующих на автомобилях. Уточнялось, что речь идет о создании порядка 15 объектов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Самый большой в мире атомоход остался в боевом составе ВМФ России
На Украине выявили 45 каналов незаконной переправки призывников за границу
Минобороны отчиталось об уничтожении МиГ-29 и Су-25 ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении установки комплекса Harpoon под Одессой
Минобороны отчиталось об ударе по пункту морпехов под Одессой
Россиян захотели ограничить в покупке иностранных акций
Выявлена способность сосудов «запоминать» инсульт
В центре Москвы у женщины украли украшения на миллион рублей
Футболист сборной Украины перейдет из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
Турция захотела платить России за нефть и газ в лирах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.