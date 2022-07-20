Блогерша перестала брить тело и рассказала о реакции окружающих

TikTok-блогерша Риверс заявила, что ее назвали отвратительной из-за отказа брить свое тело

Блогерша Грейс Риверс перестала брить тело и рассказала о реакции окружающих. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка призналась, что после отказа от удаления растительности с кожного покрова ей пришлось столкнуться с насмешками и негативными комментариями. Инфлюэнсерша отметила, что ее называли отвратительной и нечистоплотной, а также утверждали, что из-за данных перемен во внешности она перестанет вызывать интерес у мужчин.

В свою очередь зрители поддержали блогершу, указав, что уважают ее решение. «Чего я не понимаю в вопросах гигиены, так это того, что мужчинам можно не брить тело. Мы же не слышим, чтобы они говорили другим мужчинам, что те из-за этого нечистоплотны», «Людям следует беспокоиться о своих телах, а не о чужих», «Лично мне комфортнее, когда я бреюсь, но, если ты не хочешь этого делать, это только твой выбор», — заявили они.

В апреле сообщалось, что модель Фенелла Фокс увеличила свой доход на платформе OnlyFans в восемь раз благодаря тому, что перестала брить подмышки. Она призналась, что стала получать как минимум восемь тысяч долларов в месяц. «Я перестала бриться, и работать стало проще и веселее», — заявила девушка.