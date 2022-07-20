Эрдоган нарушил протокол на встрече с Путиным

Президент Турции Эрдоган нарушил протокол во время встречи с Путиным в Тегеране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган задержался в коридоре перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Тегеране. Как отметил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, российскому лидеру пришлось неловко стоять перед камерами не меньше трех минут.

«Господин Путин, который зашел на переговоры на несколько секунд раньше турецкого президента, стоял и ждал его в переговорной, а того все не было и не было», — рассказал журналист. По его словам, Эрдоган встретил в коридоре пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и заговорил с ним на турецком (Песков по образованию тюрколог — прим. «Ленты.ру»). Представитель Кремля позже объяснил беседу с турецким лидером фразой «давно меня не видел».

Эрдоган также нарушил протокол, первым обратившись к Путину. «Часто общаемся», — сказал турецкий лидер. Как уточнил Колесников, начинать беседу должен был президент России. «Но, справедливости ради, протокольные правила между ними давно не работают», — добавил он.

Встреча Путина и Эрдогана состоялась 19 июля в Тегеране в ходе саммита астанинской «тройки». Лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере торговли и мировой безопасности. В начале встречи российский лидер поблагодарил Эрдогана за усилия по решению вопроса вывоза украинского зерна.