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Россиянам назвали способы расплачиваться при поездках в Евросоюз

Для поездки в ЕС россиянам необходимо взять наличную валюту или карты иностранных банков

Фото: Shutterstock

Для поездки в Финляндию и другие страны Евросоюза россиянам необходимо взять с собой наличную валюту или карты иностранных банков. Такие способы расплачиваться при поездках в ЕС назвали РИА Новости в пресс-службе туроператора «Интурист».

Отмечается, что в Европейском союзе российскую платежную карту «Мир» не принимают. Как стало известно, в Греции и на Кипре можно расплачиваться картой Union Pay, но пока не везде.

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Ксения Жарова
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