Россиянам назвали способы расплачиваться при поездках в Евросоюз

Для поездки в ЕС россиянам необходимо взять наличную валюту или карты иностранных банков

Для поездки в Финляндию и другие страны Евросоюза россиянам необходимо взять с собой наличную валюту или карты иностранных банков. Такие способы расплачиваться при поездках в ЕС назвали РИА Новости в пресс-службе туроператора «Интурист».

Отмечается, что в Европейском союзе российскую платежную карту «Мир» не принимают. Как стало известно, в Греции и на Кипре можно расплачиваться картой Union Pay, но пока не везде.

В туристической отрасли пояснили, что обычно в путешествия россияне едут с «пластиком», полученным в Армении, Белоруссии или Узбекистане.

15 июля в России отменили все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные в марте 2020 года. В первый день после открытия границы с Финляндией ее пересекли более пяти тысяч россиян.

