В Госдуме отреагировали на критику экс-посла Украины в адрес премьера Саксонии

Депутат Белик заявил, что экс-послу Украины в Германии Мельнику чужды нормы дипломатии

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник давно известен как персонаж, которому чужды не только нормы дипломатии, но и нормы элементарного человеческого общения. Так на его критику в адрес премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера отреагировал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам депутата, Мельник неоднократно в оскорбительном ключе высказывался в адрес политиков разного уровня, пытаясь представить себя бескомпромиссным защитником интересов своей страны, а на деле просто показывал хамство и непрофессионализм.

Заявление бывшего посла Украины в адрес премьер-министра Саксонии только подтверждает, что к урегулированию конфликта власти Киева, живущие «по методичкам США», не стремятся.

Ранее Мельник жестко высказался в адрес Кречмера, предложившего себя в качестве посредника между Россией и Украиной, чтобы «заморозить» конфликт вокруг Украины. Якобы симпатия политика к России вызывает отвращение, добавил экс-посол.