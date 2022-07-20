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Россиянам рассказали о новых владельцах заводов IKEA

Новгородский губернатор Никитин заявил, что несколько компаний претендуют на заводы IKEA

Фото: Justin Tang / Globallookpress.com

Несколько российских компаний направили заявку в главный офис IKEA, чтобы приобрести заводы шведского ретейлера в стране. О возможных покупателях бизнеса компании рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, его слова передает РИА Новости.

На приобретение предприятий претендуют как серьезные организации, так и непрофильные инвесторы. Никитин считает, что на отбор претендентов потребуется время, однако к середине осени 2022 года заводы возобновят работу под руководством нового хозяина.

Губернатор заявил, что некоторые направившие заявку компании не осознают, что заводы IKEA — это два предприятия с глубоким и серьезным производственным циклом. Власти области рассчитывают, что новый владелец будет иметь соответствующий опыт. «Это должна быть компания с компетенциями в области производства, с компетенциями в области реализации похожей продукции, с пониманием, что в Новгородской области сложилась очень правильная ситуация с точки зрения участия предприятия IKEA в социальной жизни», — пояснил Никитин.

Ранее в июле российские сотрудники IKEA организовали массовый протест против действий работодателя, потребовав обсудить условия передачи бизнеса другому владельцу. По словам недовольных, компания хочет извлечь большую выгоду из прекращения работы на территории России и предлагает сотрудникам несколько окладов за добровольное увольнение.

Александра Качан
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