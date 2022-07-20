Россиянам раскрыли бюджетный способ попасть в Италию

Vandrouki: россияне могут попасть в Италию через Таллин и вернуться через Хельсинки

Россиянам раскрыли способ бюджетно попутешествовать по Италии, попав в курортную страну через Таллин и вернувшись через Хельсинки. Об этом сообщили в своем блоге авторы портала Vandrouki, специализирующиеся на лайфхаках по экономии в поездках.

Эксперты напомнили, что с 15 июля Россия сняла все ограничения на пересечение границы и разрешила туристам выезжать из страны без оснований. Поэтому у путешественников появилась возможность беспрепятственно добраться до Хельсинки или Таллина, взяв с собой загранпаспорт и оформив шенгенскую визу.

Далее туристы могут приобрести авиабилеты европейских лоукостеров через российские сайты-агрегаторы — например, перелет из Таллина в Неаполь авиакомпанией Ryanair обойдется россиянам в 2,3 тысячи рублей.

По Италии специалисты предлагают путешествовать на автобусах компании Flixbus. Из Неаполя в Рим можно отправиться за 6 евро, из Рима во Флоренцию за 5 евро, из Флоренции в Болонью за 4 евро, а из Болоньи в Венецию за 3,4 евро.

При этом туристам напомнили, что расплатиться за билет на сайте автобусных компаний российской картой не получится, поэтому лучше использовать ваучер либо оформить карту иностранного банка.

Завершить путешествие можно, вернувшись из Венеции в Хельсинки, — перелет авиакомпанией Ryanair обойдется россиянам в 1,5 тысячи рублей.

Ранее в июле Ассоциация туроператоров России назвала консульство Италии самой лояльной к российским туристам шенгенской дипмиссией. По словам экспертов, в среднем итальянцы оформляют визы за три недели. Чуть быстрее заявки обрабатывают в консульствах Франции и Испании. При этом специалисты рекомендуют подавать документы минимум за два-три месяца до поездки.