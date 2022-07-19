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Названо самое лояльное к россиянам консульство по оформлению шенгенских виз

В АТОР назвали консульство Италии самой лояльной к российским туристам дипмиссией

Фото: Mitzo / Shutterstock

Консульство Италии назвали самой лояльной к российским туристам шенгенской дипмиссий. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает «Интерфакс».

По словам экспертов, в среднем визы оформляются за три недели, чуть быстрее заявки обрабатывают в консульствах Франции и Испании. При этом специалисты рекомендуют подавать документы как минимум за два-три, а то и шесть месяцев до путешествия.

«Из-за отсутствия слотов для записи на подачу документов этот процесс может сильно затянуться», — предупредили в АТОР.

Ранее сообщалось, что в визовых центрах Франции, Греции и Испании закончились свободные окна для записи на подачу документов на получение шенгенской визы. Проблема связана с нехваткой сотрудников в консульствах на фоне повышенного спроса со стороны туристов во время летних отпусков.

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Мария Гейн
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