Названо самое лояльное к россиянам консульство по оформлению шенгенских виз

В АТОР назвали консульство Италии самой лояльной к российским туристам дипмиссией

Консульство Италии назвали самой лояльной к российским туристам шенгенской дипмиссий. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает «Интерфакс».

По словам экспертов, в среднем визы оформляются за три недели, чуть быстрее заявки обрабатывают в консульствах Франции и Испании. При этом специалисты рекомендуют подавать документы как минимум за два-три, а то и шесть месяцев до путешествия.

«Из-за отсутствия слотов для записи на подачу документов этот процесс может сильно затянуться», — предупредили в АТОР.

Ранее сообщалось, что в визовых центрах Франции, Греции и Испании закончились свободные окна для записи на подачу документов на получение шенгенской визы. Проблема связана с нехваткой сотрудников в консульствах на фоне повышенного спроса со стороны туристов во время летних отпусков.