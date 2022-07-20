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Парламент Шри-Ланки избрал нового президента страны

Парламент Шри-Ланки избрал экс-премьера Викремесингхе на пост президента страны
Ранил Викремесингхе

Ранил Викремесингхе. Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Парламент Шри-Ланки в ходе внутреннего голосования избрал нового президента страны, им стал 73-летний бывший премьер-министр Ранил Викремесингхе, который ранее исполнял обязанности в качестве временного главы государства. Об этом сообщает агентство Reuters

За него проголосовало 134 парламентария из 225, а его главный соперник — депутат от правящей партии Дуллас Алахапперума, получил лишь 82 голоса. Экс-премьер после оглашения результатов заявил, что Шри-Ланка находится в очень сложной экономической и политической ситуации, и страну ожидает еще большее количество проблем и вызовов.

Примечательно, что ранее Викремесингхе дважды баллотировался на президентский пост в качестве лидера «Объединенной национальной партии», но каждый раз терпел неудачу из-за недостаточного количества голосов законодателей.

Предыдущий президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально ушел в отставку 15 июля, хотя сбежал из страны за несколько дней до этого. Политик покинул остров на фоне протестов, продолжающихся с апреля. Они начались на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны.

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Дмитрий Сотак
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