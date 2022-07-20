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В США задумались об обучении украинских военных летчиков

Глава Генштаба Милли заявил, что США думают об обучении украинских летчиков, решения нет
Марк Милли

Марк Милли. Фото: Tsgt. Jack Sanders / Dod / Global Look Press

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что в стране задумались об обучении украинских военных летчиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Милли, на данный момент власти рассматривают «все возможные варианты» для представления президенту и министру обороны. «Решений по ним не было, но мы изучаем широкий круг возможностей, включая подготовку пилотов», — сказал он.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США обучили применению реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS 200 украинских военных. Кроме того, американская сторона направит властям Украины снаряды для системы HIMARS дальностью 80 километров.

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Марина Совина
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