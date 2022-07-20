Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыто время появления теплокровности у предков млекопитающих

Nature: теплокровность у предков млекопитающих возникла в позднем триасовом периоде

Иллюстрация: Getty Images

Международная группа ученых раскрыла точное время появления теплокровных предков млекопитающих, изучив анатомию внутреннего уха у вымерших животных. Согласно выводам специалистов, эндотермия у синапсид впервые возникла в позднем триасовом периоде, то есть гораздо позже, чем считали палеонтологи. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Специалисты из Лиссабонского университета (Португалия), Музея естествознания в Лондоне (Великобритания), Филдовского музея естественной истории в США и Бранденбургского технического университета Котбуса в Германии проанализировали эволюционные изменения структуры полукружных каналов во внутреннем ухе 56 видов вымерших предков млекопитающих.

Эти полости, являющиеся частью вестибулярного аппарата, заполнены эндолимфой — жидкостью, которая помогает удерживать равновесие и чья вязкость зависит от температуры тела: чем температура выше, тем меньше вязкость. Таким образом, чтобы обеспечивать правильную работу вестибулярного аппарата при повышенной температуре тела, размеры каналов у теплокровных должны были уменьшиться.

Материалы по теме:
Вздулось и забурлило Доказано спонтанное возникновение всего живого
Вздулось и забурлилоДоказано спонтанное возникновение всего живого
7 марта 2017
Ватные капли Зарождение жизни объяснили без участия бога
Ватные каплиЗарождение жизни объяснили без участия бога
2 мая 2017

Для каждого ископаемого образца ученые высчитывали индекс термомотильности (англ. thermo-motility index), который учитывает как форму полукружных каналов, так и размеры животного. Хотя полукружные каналы не оставляют окаменелостей, их форму можно определить по костному лабиринту внутреннего уха в черепе, при этом корреляции предварительно высчитывались на выборке из 50 костных лабиринтов современных животных. Затем палеонтологи провели микротомографию костей внутреннего уха 362 образцов, включая 68 вымерших синапсид.

До сих пор считалось, что теплокровность возникла около 252 миллионов лет назад в группе предков млекопитающих, называемых цинодонтами. Традиционно цинодонты изображаются как пушистые зверьки, похожие на современных мелких млекопитающих, однако в новой работе ученые выяснили, что существенные изменения в форме каналов, связанные с развитием эндотермии, произошли гораздо позже, 233 миллиона лет назад. Именно в это время климат стал неустойчивым, а у синапсид появились такие характерные черты млекопитающих, как усы и мех, что сопровождалось повышением температуры тела на 5-9 градусов Цельсия.

До появления теплокровности синапсиды регулировали температуру тела, выработав широкий круг поведенческих стратегий, характерных для современных экзотермических животных. Образ жизни синапсид, которые обитали в экваториальных областях, мог напоминать активных в ночное время гекконов. В более высоких широтах при неблагоприятных условиях предки млекопитающих замедляли метаболизм и впадали в оцепенение. Теплокровность снизила зависимость животных от внешней среды и дала им возможность сохранять высокую активность в течение долгого времени.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Стало известно о работе Запада над ускорением оказания военной помощи Киеву
Модель OnlyFans отказалась от дезодоранта из-за любви к запаху своего пота
Названы главные ошибки россиян при покупке жилья в Турции
Туристка нашла лазейку в правилах провоза ручной клади и восхитила подписчиков
В клубе РПЛ опровергли информацию о попадании в реанимацию 17-летнего футболиста
Раскрыто истинное влияние серотонина на развитие депрессии
Глваком ВСУ обсудил с командиром НАТО в Европе работу на уровне штабов
Российский военный украл с учений ящик тротила и хранил его под кроватью
Врач объяснил важность прохождения диспансеризации здоровыми людьми
Постпред США при ООН заявила о мешающих влиянию Вашингтона долгах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.