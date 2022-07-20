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Российского полицейского заподозрили в убийстве родственника

В Тобольске полицейского заподозрили в убийстве брата жены

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Полицейского из Тобольска Тюменской области заподозрили в убийстве родственника — мужчина якобы забил до смерти брата жены. Об этом сообщает 72.ru.

По информации издания, российский майор юстиции уже задержан, в скором времени Центральный районный суд Тюмени изберет ему меру пресечения. Предполагается, что майор в минувшие выходные отдыхал на даче вместе с супругой и ее братом, в какой-то момент мужчины поссорились, полицейский забил родственника до смерти.

Следственный комитет России и МВД на данный момент не комментируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что российские полицейские задержали водителя за изнасилование девушки в машине: следователи возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»).

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Леонид Микуляк
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