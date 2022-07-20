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В России предложили заморозить транспортный налог

«Известия» допустили заморозку транспортного налога на 2-3 года при покупке автомобиля РФ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России могут ввести мораторий на транспортный налог при покупке отечественного автомобиля. Такую инициативу предложил депутат Госдумы Виталий Милонов, его предложение заморозить выплату уже поддержал Минпромторг, пишут «Известия».

Глава Минпромторга и вице-премьер России Денис Мантуров в ответном письме Милонову допустил заморозку налога на 2-3 года. «Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу», — подчеркнул министр. Он также напомнил, что сферой налогов занимается Минфин. Ведомство еще не получило соответствующий законопроект, но выразило готовность его изучить.

Партнер международной коллегии адвокатов J&S Константин Ерохин напомнил, что транспортный налог появился в России в 2003 году. Оплачивая его, водители компенсируют вред, который они наносят экологии и дорогам. Поэтому размер налога увеличивается при большем объеме двигателя машины, исключение — электромобили, которые налогом не облагаются.

«Соответственно, подобные меры могли бы существенно облегчить жизнь владельцев многолитражных и многосильных авто. На отечественном рынке представлены легковые автомобили, мощность которых не превышает 150 лошадиных сил. Для них размер транспортного налога даже для Москвы может быть не таким значительным и не превысить 10 тысяч рублей в год», — подчеркнул Ерохин.

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Марина Совина
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