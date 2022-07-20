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Российский военный украл с учений ящик тротила и хранил его под кроватью

«Ъ»: в Ярославле суд дал 7 лет условно участнику боевых действий за хищение ящика тротила

Фото: Александр Чиженок / РИА Новости

Ярославский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам условно участника боевых действий за хищение оставшейся после учений взрывчатки стоимостью 2500 рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Офицера признали виновным по статьям 226 («Хищение взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием служебного положения») и 222.1 («Незаконная перевозка взрывчатых веществ») УК РФ.

Из приговора следует, что военный, отвечающий за обеспечение полка вооружением, 4 августа 2021 года руководил подрывными работами во время учений на полигоне Песочное. После занятий остался неизрасходованным ящик тротила, который офицер забрал с собой, скрыв этот факт от начальства. Россиянин дал указание подчиненному сфальсифицировать данные об израсходованной на учениях взрывчатке и хранил украденный ящик под своей кроватью в казарме. Через две недели его нашли и возбудили дело.

Офицер не признал своей вины, заявив, что собирался использовать взрывчатку на следующих учениях. Условное наказание суд назначил ему с учетом положительных характеристик, руководство ему доверяло, а также подсудимый дважды награжден орденом Мужества. Он неоднократно участвовал в спецоперациях, в том числе за пределами России.

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Любовь Ширижик
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