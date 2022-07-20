Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

На карте Приморья появился новый остров

Новый остров в Приморье официально нанесли на карту

Фото: Управление Росреестра по Приморскому краю

Остров Черкавского в Приморском крае официально занесли госкаталог географических названий. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на региональный Росреестр.

Как пояснили в ведомстве, ранее остров был обозначен на карте масштаба 1:100 000 в виде крошечной точки, теперь же там появилось и его название. Изменения были внесены после обращения Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

Остров с крутыми берегами высотой 17 метров располагается в Японском море и относится к Хасанскому району Приморья. В настоящее время там находится небольшой маяк.

Остров был открыт еще в 1854 году, когда в этот район в ходе своего плавания прибыл экипаж фрегата «Паллада». Свое название он получил в честь первого начальника Новгородского поста в заливе Посьет — штабс-капитана Ивана Черкавского.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Самый большой в мире атомоход остался в боевом составе ВМФ России
На Украине выявили 45 каналов незаконной переправки призывников за границу
Минобороны отчиталось об уничтожении МиГ-29 и Су-25 ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении установки комплекса Harpoon под Одессой
Минобороны отчиталось об ударе по пункту морпехов под Одессой
Россиян захотели ограничить в покупке иностранных акций
Выявлена способность сосудов «запоминать» инсульт
В центре Москвы у женщины украли украшения на миллион рублей
Футболист сборной Украины перейдет из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
Турция захотела платить России за нефть и газ в лирах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.