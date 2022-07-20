На карте Приморья появился новый остров

Новый остров в Приморье официально нанесли на карту

Остров Черкавского в Приморском крае официально занесли госкаталог географических названий. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на региональный Росреестр.

Как пояснили в ведомстве, ранее остров был обозначен на карте масштаба 1:100 000 в виде крошечной точки, теперь же там появилось и его название. Изменения были внесены после обращения Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

Остров с крутыми берегами высотой 17 метров располагается в Японском море и относится к Хасанскому району Приморья. В настоящее время там находится небольшой маяк.

Остров был открыт еще в 1854 году, когда в этот район в ходе своего плавания прибыл экипаж фрегата «Паллада». Свое название он получил в честь первого начальника Новгородского поста в заливе Посьет — штабс-капитана Ивана Черкавского.

