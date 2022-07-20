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Бастрыкин заинтересовался словами депутата о погибших российских военнослужащих

Бастрыкин поручил проверить заявления депутата о погибших российских военнослужащих

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заинтересовался заявлениями депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой о погибших российских военнослужащих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Он поручил и.о. руководителя следственного управления СК по Новосибирской области организовать процессуальную проверку, изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о результатах.

Ранее, по информации СМИ, Пирогова в соцсетях высказалась о погибших в ходе спецоперации российских военнослужащих. Позднее она удалила пост, объяснив, что ее слова были вырваны из контекста.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников охарактеризовал публикацию Пироговой как «абсолютно циничную выходку». «Вне зависимости от политических убеждений существуют общечеловеческие, моральные нормы. А они были грубо попраны», — отметил он. Также глава региона выразил уверенность, что оценку действиям депутата дадут правоохранительные органы.

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Марина Совина
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