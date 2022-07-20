Португалия передала Украине 315 тонн военной помощи

Глава Минобороны Португалии Каррейраш заявил о передаче Украине 315 тонн военной помощи

Власти Португалии передали Украине около 315 тонн военной помощи. Об этом сообщает издание Diario de Noticias со ссылкой на заявление главы минобороны Португалии Элены Каррейраш.

«На данный момент мы передали 315 тонн материалов, включая средства индивидуальной защиты, боеприпасы, оружие, а также медицинские и санитарные материалы, транспортные средства, дроны — в общем, различные материалы, о которых нас просила украинская сторона», — рассказала министр.

Каррейраш подтвердила, что Киев уже получил 14 бронетранспортеров MC-113 от португальских вооруженных сил.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также в новый пакет помощи от США, который будет представлен в скором времени, войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии.