Путин заявил о необходимости делать механизмы народовластия более открытыми

Президент РФ Путин заявил о необходимости делать механизмы народовластия более открытыми

Механизмы народовластия в России необходимо делать более открытыми. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словам президента, чтобы быть сильными, независимыми и конкурентоспособными, нужно делать более справедливыми и открытыми механизмы участия граждан в жизни России.

Ранее глава российского государства подчеркнул, что в мировой истории наступает новая эпоха, в которую высокую динамику роста могут показать только по-настоящему суверенные страны.

Кроме того, тормозом для развития служило однополярное устройство мира, уточнил Путин. Он также указал на расистский и неоколониальный характер идеи о доминировании «золотого миллиарда».